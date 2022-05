NN a inceput procesul de transformare digitala a modelului de business in urma cu aproape șase ani, intr-o perioada in care digitalizarea era inca la inceput in industria asigurarilor din Romania. De-a lungul timpului, rolul digitalizarii in operațiunile NN s-a intensificat, ca parte a strategiei companiei sa ofere o experiența digitala adaptata pentru viitor. Astazi, NN integreaza instrumente, platforme și soluții digitale care reprezinta un beneficiu atat pentru echipa, cat și pentru cei peste 2,2 milioane de clienți unici de asigurari de viața, sanatate și locuința și pensii private din Romania.