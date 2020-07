Se reiau lucrarile la Crucea Eroilor Romani“ din Muntii Bucegi

bull; Lucrarile au intrat in conservare in data de 2 decembrie 2019Ministerul Apararii Nationale a anuntat reluarea lucrarilor de reabilitare a "Crucii comemorative a Eroilor romani din Primul Razboi Mondialldquo;, monument istoric situat in Muntii Bucegi, la altitudinea… [citeste mai departe]