Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters, citata de bursa.ro. Jaap van Dissel a estimat, in audieri intr-o comisie parlamentara, The post Nivelul transmiterii noului coronavirus, in scadere in Olanda. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .