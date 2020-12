Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca actul normativ privind cresterea salariului minim nu a fost adoptat in sedinta de Guvern, acest lucru urmand sa se intample saptamana viitoare. "Salariul minim a fost astazi in prima lectura. Stiti foarte bine, este o decizie de a creste la 2.300 de lei…

- Una dintre cele mai mari confederații sindicale, Cartel Alfa, susține ca 41 de lei in plus la salariul minim, cat a anunțat Guvernul, nu acopera nici macar cheltuielile suplimentare pentru maști și alte elemente de protecție individuala, astfel ca incepand de azi vor fi declanșate proteste. Cartel Alfa…

- Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar, potrivit Agerpres. Premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au…

- Premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social pe tema cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru anul 2021. „La nivelul Guvernului vom decide cresterea salariul minim pe economie…

- Inghetarea salariului minim vine cu minusuri si plusuri pentru mediul economic, acum depinde doar de care parte a acestei decizii esti. Pentru ca, daca esti angajator, in aceste vremuri tulburi, sigur te vei bucura ca nu va trebui sa platesti mai mult la stat si angajatului. In schimb, daca esti angajat…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. Intrebat ce se va intampla…

- Eliminarea impozitarii salariului minim nu poate fi facuta pentru ca presupune un cost enorm, a declarat Laurian Lungu, fondator al think tank-ului de economie aplicata Consilium Policy Advisers Group (CPAG), la un eveniment online organizat de Confederatia Patronala Concordia, potrivit Agerpres. „Cei…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca va exista o crestere graduala a salariului minim pe economie pana va ajunge la salariul minim in constructii. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen',…