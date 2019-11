Nivelul salariului minim din România ar putea creşte Nivelul salariului minim din Romania ar putea creste Colegiul "Gheorghe Lazar" Nivelul salariului minim din România ar putea creste cu aproximativ 7%, daca formula de calcul va fi determinata de rata inflatiei si indicele de crestere a preturilor de consum, a anuntat premierul Ludovic Orban. El a spus ca formula va fi definitivata în aceasta saptamâna. Si salariile din Educatie vor fi majorate de la 1 ianuarie 2020, asa cum este prevazut în lege, a dat asigurari premierul. Într-o discutie cu sindicatele din învatamânt,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul salariului minim din Romania ar putea creste cu aproximativ 7%, daca formula de calcul va fi determinata de rata inflatiei si indicele de crestere a preturilor de consum, a anuntat premierul Ludovic Orban. El a spus ca formula va fi definitivata in aceasta saptamana. Si salariile din Educatie…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca pe actuala „constructie” in materie de investitii si prioritati de la ministerul Educatiei, daca s-ar aloca 6% din PIB acestui domeniu, „nu are ce sa faca cu banii”. Aceasta a precizat ca mai intai trebuie create sau dezvoltate mai multe programe, cum…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, in guvernul lui Ludovic Orban, este profesoara de Limba și literatura romana la Colegiul ”Tudor Vianu” din București. Anisie are 46 de ani si a fost consilier la Cotroceni in mandatul fostului președinte Traian Basescu și secretar de stat in Guvernul…

- Avem un nou guvern, al saselea din ultimii cinci ani Foto arhiva Avem un nou guvern, al saselea din ultimii cinci ani. Cei 16 membri ai cabinetul liberal condus de Ludovic Orban, urmeaza sa-si preia de marti ministerele. Noul executiv a ajuns de luni seara la Palatul Victoria,…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Dan Barna, apel pentru alegeri anticipate Foto arhiva Dan Barna spune ca Viorica Dancila trebuie sa vina în parlament si face apel la partidele de opozitie sa semneze pactul pentru alegeri anticipate. El mai sustine ca acest proces ar trebui sa înceapa cu motiunea de cenzura.…

- Profesorii, dar si reprezentantii Consiliului elevilor de la Colegiul „Stefan Odobleja” protesteaza luni in fata Primariei Craiova. Ei cer ca reprezentantii administratiei locale sa ii primeasca la discutii si sa gaseasca solutii pentru lipsa spatiilor de invatamant, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant constata faptul ca au trecut 48 de ore de la declaratia facuta de liderul senatorilor PNL, Florin Citu si nimeni din conducerea Partidului National Liberal nu a iesit in spatiul public cu o replica prin care, cel putin, sa delimiteze partidul de vorbele unui…