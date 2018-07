Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile diesel vor reprezenta doar 5% din piața auto europeana, pana in 2030, arata datele unui studio citat de BBC News. Îngrijorările legate de calitatea aerului și scandalul emisiilor poluante de la Volkswagen au lovit deja vânzările de mașini diesel la nivel mondial,…

- Datele publicate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat) arata ca Romania avea in 2016 cel mai scazut numar de masini la mia de locuitori, in timp ce la nivelul Uniunii Europene media era de 505 automobile la 1.000 de locuitori. In randul statelor membre, cele mai multe masini se inregistrau…

- Cu un an inaintea Alegerilor europene, cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European confirma creșterea constanta a sprijinului cetațenilor fata de Uniunea Europeana. Cel mai recent sondaj Eurobarometru arata ca 67% dintre europeni (comparativ cu 64% in Octombrie 2017, in cadrul studiului…

- In motivatia de 30 de pagini publicata vineri, Tribunalul administrativ federal din Leipzig a precizat ca nu ar trebui sa existe perioade de gratie pentru introducerea interdictiilor de circulatie. "Astfel de restrictii nu merg dincolo de alte interdictii care sunt justificate de legislatia rutiera…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, luni, ca "propaganda" presedintelui PSD cu privire la cresterea puterii de cumparare este demontata de anuntul Institutul National de Statistica conform caruia inflatia a ajuns la un nivel record de 5,2%. "Inflatia a ajuns in aprilie la 5,2% si bate…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 62,4%, in primele trei luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 661 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), citate de Agerpres.