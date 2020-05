Stiri pe aceeasi tema

- CE aproba compensatii de aproximativ 291 mil. euro firmelor energetice din Romania, pentru emisiile indirecte Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a compensa partial companiile mari consumatoare de energie pentru preturile mai ridicate ale electricitatii rezultand din costurile emisiilor…

- Prima recesiune economica globala dupa 2009 se va inregistra in acest an, 68 de tari vor intra in recesiune iar numarul insolventelor la nivel global va creste cu 25%, potrivit unei analize Coface.Totodata, comertul mondial va scadea cu 4,3%, comparativ cu o diminuare de 0,4%, cu un an in…

- Mazda este implicata de mai mult timp intr-o serie de proiecte de cercetare care au drept scop dezvoltarea unor biocombustibili din creșterea algelor. Constructorul japonez colaboreaza in acest sens cu Universitatea Hiroshima și un departament care se ocupa de creșterea plantelor la Institutul de Tehnologie…

- Spusele secretarului de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, par sa se adevereasca. Astfel, conform surselor noastre, numarul cazurilor de coronavirus vor crește semnificativ in urmatoarea perioada.Motivul? Odata cu sosirea in țara a... Citește AICI de ce va crește SEMNIFICATIV, in aprilie, numarul…

- Noile imagini din satelit publicate de NASA iți arata ca acest coronavirus are și un efect pozitiv in China, chiar daca doar temporar. Coronavirusul este inca o amenințare pentru populația planetei, insa epidemia are și un efect pozitiv in statul chinez. Noile imagini din satelit oferite de NASA arata…

- Doua sute de militari si civili din cadrul unitatilor militare din Garnizoana Buzau, politisti, jandarmi si pompieri, au luat parte la crosul ce s-a desfasurat la Stadionul de Atletism Buzau si in Parcul Crang.

- Sarea de Himalaya este inlocuitorul sanatos al celei iodate, spun nutritionistii si medicii care recomanda includerea sa in dieta ta zilnica. Motivul? Sarea de Himalaya are proprietati nutritive si hranitoare. Coloratia sa rozalie este 100% naturala, conferita de abundenta de macrominerale si microminerale.