Stiri pe aceeasi tema

- In urmatorii 30 de ani, nivelul marii ar putea sa creasca la fel de mult ca pe durata intregului secol trecut, indica un raport al unor agentii americane, la realizarea caruia au participat inclusiv NASA si Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), relateaza dpa. Fii la curent…

- In urmatorii 30 de ani, nivelul marii ar putea sa creasca la fel de mult ca pe durata intregului secol trecut, indica un raport al unor agentii americane, la realizarea caruia au participat inclusiv NASA si Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), relateaza dpa, potrivit Agerpres.…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus Reprezentantii Prefecturii Constanta au dat publicitatii situatia actualizata pentru judetul Constanta cu privire la evolutia epidemiei de Coronavirus. Potrivit autoritatilor, de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la…

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 9.781, cu 901 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 903 persoane, cu 42 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 903 pacienți internați la ATI, 763 sunt nevaccinați, anunța…

- Horoscop Leu 2022. Daca te-ai nascut in zodia Leu , citește mai jos previziunile astrelor pentru anul acesta. Afla cum iți va merge in dragoste, cariera, sanatate și in domeniul financiar. In ce domenii vor avea Leii cele mai mari probleme și cele mai mari realizari. Cuprins: Horoscop Leu 2022 Horoscop…

- Studiile de pana acum arata o scadere semnificativa a eficientei vaccinarii impotriva infectiei si a bolii simptomatice cauzate de varianta Omicron in comparatie cu Delta si alte variante anterioare. Totusi vaccinarea ramane eficienta impotriva spitalizarii si a evolutiei severe, iar doza de rapel (booster)…

- Nivelul de contribuție la pilonul II de pensii va crește la 4,75%. Aceasta masura este prevazuta in noul program de guvernare. In principiu, se vrea o majorare a contribuției de la 3,75% in acest moment, la 4,75%. Contribuția la sistemul de pensii administrat privat are caracter obligatoriu in momentul…

- FC Voluntari - Dinamo 2-1. Gabi Torje a implinit astazi 32 de ani, insa extrema „cainilor” nu s-a putut bucura nici macar de un rezultat de egalitate:„ O aniversare trista din punct de vedere profesional”. „Ei ne-au egalat dupa o greșeala individuala a noastra, care ne-a distrus. E clar ca avem un blocaj.…