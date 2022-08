Aproximativ 100.000 de tone de cereale ar fi fost deja furate de ruși din teritoriile ocupate in Ucraina, fiind transportate cu vapoarele cel mai probabil in zone din Orientul Mijlociu. Autoritațile ucrainene susțin ca totul ar putea fi stopat sau cel puțin ingreunat daca s-ar aplica legislația maritima internaționala. Cel puțin 87 de nave cu cereale furate au fost scoase de invadatorii ruși din Ucraina, a declarat ambasadorul Ucrainei in Liban, Ihor Ostash, in cadrul unui briefing susținut pe 10 august „Exista un sistem criminal care transporta in mod constant cereale furate din Ucraina. Ar putea…