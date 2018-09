Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de alerta in jurul vulcanului Etna, in Italia, a fost ridicat de la ”verde” la ”galben”, a anunțat, miercuri, protecția civila din peninsula, in condițiile in care puternice explozii au rasunat, marți și miercuri in regiune. „Independent de fenomenele vulcanice locale, vulcanul ramane intr-o…

- Seful protectiei civile din Grecia, Yannis Kapakis, a demisionat luni, a doua zi dupa ce guvernul i-a schimbat din functie pe sefii politiei si pompierilor, in urma valului de indignare din randul opiniei publice in legatura cu reactia autoritatilor la incendiul de vegetatie soldat cu cel putin 90…

ANM a emis o avertizare nowcasting de vreme rea valabila in urmatoarea ora pentru comunele din jurul Turzii

- Societatile Project Resolv Consulting SRL si Masstudio SRL au obtinut, pe data de 25 iulie, un act important de la Primaria Constanta. Mai exact, este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 2843, care presupune "Construire doua corpuri administrative cu regim de inaltime P 4 5e, recompartimentare…

- Amintiri din perioada “galben-verde” Retras din activitatea fotbalistica in aceasta vara, Lucian Sanmartean a vorbit, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, despre cele mai importante momente din cariera lui. Mijlocasul nu a uitat mana de ajutor pe care Adrian Porumboiu i-a intins-o in anul 2010,…

- Institutul National de Seismologie din Guatemala a avertizat vineri ca vulcanul Fuego este in continuare activ, iar suvoaiele de materii piroclastice care se scurg pe versantii sai s-ar putea intensifica, informeaza agentia DPA. Eruptiile de duminica si de marti ale vulcanului Fuego au provocat cel…