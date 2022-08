Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii și citeva țari europene (Albania, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia) au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) cu privire la Ucraina pe 24 august, transmite TASS cu referire la surse. Potrivit interlocutorului agenției, o solicitare…

- Nivelul incalzirii din cladirile publice din Germania va fi scazut in aceasta iarna la 19°C, a anunțat vineri, 12 august, ministrul Economiei, Robert Habeck, relateaza AFP, citata de News.ro.Masura vine pe fondul temerilor legate de penuria de gaze naturale din urmatoarele luni.”Nu va mai trebui sa…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a incaput pe mana unor oameni nepregatiți, iar de mai multe saptamani acolo are loc minarea teritoriului, sunt depozitate muniții și de pe teritoriul acesteia sunt efectuate impușcaturi in direcția orașului Nikopol, declara Mihail Podoleak,…

- Creșterea prețurilor de consum continua in Europa. Spania și Franța, doua state membre ale UE și-au publicat vineri datele pentru luna iulie. In Spania, inflația a accelerat din nou in aceasta luna, ajungand la 10,8% pe un an, adica cu 0,6 puncte mai mult decat in iunie (10,2%), potrivit unei prime…

- ”Europa experimenteaza una dintre cele mai fierbinti veri din istorie. Temperatura creste, insa, si la modul figurat: cu gandul la aprovizionarea cu energie si gaz natural din timpul iernii, consumatorii si autoritatile simt o presiune ridicata. Acum, pentru a mentine conditii suportabile in locuinte…

- Magazinele din Franța sunt obligate sa țina ușile inchise cand folosesc aerul condiționat, in caz contrar riscand o amenda de 750 de euro, potrivit noilor reguli pentru reducerea consumului de energie, informeaza Digi24. Daca nu vor respecta regula ușilor inchise, magazinele cu aer condiționat vor fi…

- Cehii sunt in mod traditional eurosceptici, iar un sondaj realizat in martie de agentia STEM arata ca numai 36 dintre ei sunt multumiti de UE.Republica Ceha preia vineri presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, intr un moment de "vreme rea in Europa, cand toate privirile sunt indreptate…

- Guvernanții romani se scuza pentru explozia prețurilor la carburant explicand ca Romania are al doilea cel mai mic preț din UE. Nimeni nu pomenește de faptul ca diferențele de preț dintre Romania și țari precum Germania, Italia sau Franța sunt de numai cateva zeci de cenți, in vreme ce salariile…