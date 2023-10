Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de lemn exploatat in Romania anul trecut, in scadere cu 5,6% fata de 2021. Datele INS Operatorii economici atestati au exploatat anul trecut 18,348 milioane metri cubi de lemn, in scadere cu 5,6% (1,098 milioane metri cubi), fata de anul 2021, potrivit datelor anuntate vineri de Institutul National…

- Romanii intampina dificultați cu plata utilitaților, iar proprietarii de locuințe au probleme cu deteriorarea gospodariilor, scrie Ziare.com, care citeaza ancheta „Condițiile de viața ale populației din Romania in anul 2022”, realizata de catre Institutul Național de Statistica (INS).Un procent de 18,5%…

- A scazut numarul locuințelor date in folosința in Romania. Care este motivul A scazut numarul locuintelor date in folosinta in Romania, in primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Din datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), reiese ca au fost…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 696.200 tone echivalent petrol, cu 34,7% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia interna de gaze naturale…

- Importurile de gaze au scazut cu 34,7%, in primele sase luni din 2023. Productia a crescut cu 6,3%Romania a importat, in primele sase luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 696.200 tone echivalent petrol (tep), cu 34,7% (-369.600 tep) mai mica fata de cea din perioada similara…

- In Romania, industria de creștere a animalelor a inregistrat o descreștere indelungata, cu un numar tot mai marginit de ferme și o producție de lapte tot mai mica. Din 1989, cand s-a schimbat regimul, importurile de lapte și produse lactate au crescut cu 1.846% conform sursei maghiare, Vilaggazdasag,…

- Aproape 50.000 de romani au plecat definitiv din țara anul trecut, cel mai mare numar din ultimii treizeci de ani. Datele au fost furnizate de Institutul Național de Statistica. Prin comparație, in ultimul deceniu, țara noastra a pierdut prin migratia externa definitiva 250.000 de romani, adica echivalentul…

- Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, in primele 6 luni din 2023, a scazut cu 24,5% fata de perioada similara din anul anterior. Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS), in semestrul I al anului 2023 s-au eliberat 17.140…