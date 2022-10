Nivelul de trai, afectat puternic în ultimul an. Ce pierderi are România din pricina faptului că ajută Ucraina Nivelul de trai al populației se erodeaza rapid. Cosul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii a ajuns la 8.659 lei pe luna, fața de numai 7.233 lei cat era cu un an in urma aflam de la RFI, citat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

