- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a refuzat luni sa stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia noului coronavirus se extinde in tara, in care se inregistreaza de-acum 150 de cazuri confirmate, relateaza AFP.

- Nivelul de risc privind coronavirusul in Uniunea Europeana a trecut de la moderat la ridicat, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ″Centrul european pentru controlul si prevenirea bolilor infectioase (ECDC) a anuntat astazi ca nivelul de risc a fost adus de la moderat…

