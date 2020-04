Stiri pe aceeasi tema

- Lumea știinfica pare sa fi ieșit din perplexitate și publica ample analize despre experiențele terapeutice din mari centre medicale ale lumii – un coktail de antivirale și chiar steoriozi, ori tratamente pentru malarie și reumatism. „Medicii apeleaza la medicamente care diminueaza raspunsul imun – dar…

- Pompierii din zona de excludere de la Cernobil, din nordul Ucrainei, au intrat luni in a treia zi de lupta cu incendiul de padure din regiune, care este in continuare contaminata cu radiatii in urma accidentului nuclear din 1986, relateaza dpa, citata de agerpres.ro. Nivelul de radiatii din zona este…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- ”In jurul orei 11, am fost la Hotel Flora in Mamaia pentru a duce o sacoșa de carți ROMANILOR aflați acolo in carantina”!, scrie Horia Bud pe platfoma sa. El povestește despre masurile de securitate luate pentru ”transportul special”, dar și despre situația celor aproximativ 1500 de persoane au fost…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…

- Sorin Roșca Stanescu Marcel Ciolacu ezita. Ezita mereu. Este cea mai corecta definiție a acestui personaj, care s-a cocoțat in varful PSD prin debarcarea Vioricai Dancila. Un om care șovaie. Rupt permanent intre opțiuni diferite. Unele diametral opuse. Ca și cand este mișcat de doua comenzi diferite.…

- Sorin Roșca Stanescu Pare de necrezut. Dar este cat se poate de adevarat. Sa ne reamintim. Traian Basescu era practic suspendat prin votul masiv al romanilor. Colacul de salvare a venit de la Casa Alba. Prin intervenția energica a lui Joe Biden, la acea data vicepreședinte al Statelor Unite. Uriașul…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, l-a propus luni pe Bogdan Licu pentru funcția de prim-adjunct al procurorului general. Cumnata fostului ministru al Justiției din cabinetul Cioloș, Maria Magdalena Militaru, a fost propusa și ea pentru funcția de adjunct al procurorului general. Oana Schmidt Haineala…