Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța sambata ca a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina și retrage personalul diplomatic neesențial, „in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre”. Cetațenilor romani li se recomanda „puternic” sa nu calatoreasca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, informeaza Hotnews . De asemenea, au au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie…

- Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul unei stari de securitate incerte. Au fost luate și masuri privind repatrierea personalului diplomatic și consular neesențial.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca nivelul de alerta pentru Ucraina a fost ridicat, in contextul ultimelor evolutii de securitate. Ministerul le "recomanda puternic" cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in aceasta tara.

- Ministerul de Externe din Romania a ridicat nivelul de alerta in Ucraina: ”Manifestați atenție deosebita” Ministerul de Externe din Romania a ridicat nivelul de alerta in Ucraina: ”Manifestați atenție deosebita” Ministerul de Externe din Romania a ridicat nivelul de alerta in Ucraina la culoarea vișinie…

- Ministerul de Externe din Romania a ridicat nivelul de alerta in Ucraina la culoarea vișinie ”Manifestați atenție deosebita”. Este penultimul nivel de alerta, ultimul fiind ”Parasiți imediat țara”. In acest context, MAE a inceput repatrierea rudelor diplomaților romani din Ucraina. ”In contextul…

- Situatia generata de actiunile agresive ale Rusiei in proximitatea Ucrainei si in regiunea Marii Negre a fost inclusa pe agenda reuniunii Consiliul Afaceri Externe (CAE) care a avut loc la Bruxelles si la care au participat ministrii afacerilor externe din statele membre ale UE, informeaza AGERPRES…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma atacului informatic asupra Ucrainei de saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters. Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac cibernetic care i-a…