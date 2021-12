Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, potrivit Agerpres care citeaza presa straina. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai…

- Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a declarat ca, in ciuda ingrijorarii globale cu privire la Omicron, nu este inca clar daca este mai transmisibil sau a cauzat boli mai severe și a criticat țarile occidentale pentru ca au impus interdicții de calatorie, transmite The Guardian .Organizația…

- Premierul Boris Johnson avertizeaza ca ”devine din ce in ce mai clar ca Omicron se raspandește mult mai rapid comparativ cu varianta anterioara Delta”. Și deși nu se știe inca daca varianta Omicrom este mai puțin severa, totuși premierul Marii Britanii, vorbind la un briefing din Downing Street, a anunțat…

- Danemarca a raportat o creștere ingrijoratoare a numarului de cazuri de Omicron: de la 18 cazuri, vineri, la 183 de cazuri confirmate, duminica. Exista acum lanțuri de infecție in care varianta este detectata la persoane care nu au calatorit in strainatate și nu au fost in contact cu persoane sosite…

- Ministerul Sanatații a confirmat sambasa seara ca doua persoane, care s-au intors in Romania din Africa de Sud cu zborul special organizat de Tarom, sunt infectate cu varianta Omicron a coronavirusului, potrivit unui comunicat de presa. „Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani din județul…

- Intr-o intervenție la Europa FM, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus ca autoritațile trebuie sa se concentreze pe vaccinarea persoanelor varstnice, vulnerabile. In caz contrar, riscam ca la finalul anului sa ne confruntam cu o creștere rapida a cazurilor Covid-19, accentuata și de apariția…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…

- Locuitorii din București au primit, miercuri, un mesaj RO Alert de avertizare in contextul creșterii uriașe a cazurilor de infectare cu Covid-19. „Alerta extrema! In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul Sars-CoV-2, pentru protejarea sanatații dumneavoastra…