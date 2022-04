Stiri pe aceeasi tema

- Liberty Galați, principalul producator integrat de oțel din Romania, a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978.

- Romania mai pierde un producator: Fabrica cu 200 de angajați va fi inchisa, daca nu se reușeste vanzarea ei. Principalul producator de detergent din țara Romania mai pierde un producator: Fabrica cu 200 de angajați va fi inchisa, daca nu se reușeste vanzarea ei. Principalul producator de detergent din…

- Platforma de recrutare BestJobs a atins pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii in luna martie, acesta fiind un nou record pe piata muncii.Oferta de joburi din martie a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara in Romania.Statisticile primului…

- Combinatul din Targu Mureș si-ar putea relua activitatea Foto: Arhiva. Principalul producator de fertilizanți pentru agricultura din România, combinatul din Târgu Mureș, anunța ca si-ar putea relua activitatea, întrerupta în decembrie odata cu lansarea pachetului…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue. Un motiv de ingrijorare pentru Banca Centrala Europeana, care trebuie sa transmita un mesaj de calm pe fondul turbulențelor pieței, dar și sa raspunda presiunilor crescande ale scumpirilor.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi, 26 ianuarie, ca in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un record absolut de cazuri noi de infectare in Romania, de la debutul pandemiei de COVID-19. Numarul de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-a dublat fața ziua precedenta, marcand de…