Nivel record de poluare în București Bucureștiul a fost sufocat de poluare duminica noapte și luni dimineața. Datele oficiale și masuratorile independente arata ca s-au inregistrat depașiri ale limitelor maxim admise pentru PM 10 și PM 2,5. E vorba de un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe, care ajunge ușor in plamani și provoaca inflamații și intoxicari. Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

- Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7834 lei/euro, în crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa miercuri, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR, potrivit News.ro. În 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind vechiul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7662 lei/euro, in scadere cu 0,07% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a atins cel mai mare nivel din ultimii 5 ani.Marti, euro a crescut la 4.7696 lei, conform News.ro. Miercuri, euro a scazut…

- Curs valutar BNR 11.02.2020RON1 AED 1.1895 +0.00451 AUD 2.9302 +0.01561 BGN 2.4386 +0.00131 BRL 1.0103 +0.00281 CAD 3.2868 +0.01191 CHF 4.4712 +0.01831 CNY 0.6265 +0.00291 CZK 0.1913 +0.00071 DKK 0.6383 +0.00041 EGP 0.2787 +0.00111 EUR 4.7696…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7760 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de valoarea atinsa vineri. Pretul aurului a continuat sa urce si a ajuns la un nou nivel record, pe fondul tensiunilor existente la nivel mondial.Vineri, euro a coborat la 4.7789…

- Cumparatorii din SUA au cheltuit mai mult online in timpul sezonului de cumparaturi pentru sarbatorile de iarna, arata un raport al Mastercard, vanzari online ajungand la un nivel record. Acest sezon de...

- Vanzarile online din Statele Unite au atins un nivel record, fiind mai mari decat cele ale magazinelor traditionale, in sezonul cumparaturilor de iarna, chiar daca acesta a fost cel mai scurt sezon de iarna din ultimii sase ani, potrivit unui raport realizat de Mastercard, transmite Reuters.

- Ritmul anual de creștere economica a Statelor Unite s-a redus de la 2,3% in trimestrul II la 2,1% in trimestrul III, aceasta fiind cea mai slaba evoluție din trimestrul IV 2016, conform datelor furnizate de Departamentul pentru Comerț.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4.7786 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2016 pana in prezent, in contextul alegerilor legislative din Marea Britanie, conform News.ro.Citește…