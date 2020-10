Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cererilor de azil in Uniunea Europeana a scazut cu 31% in perioada ianuarie-august fata de perioada similara din 2019, a anuntat miercuri Biroul european de sprijin pentru azil (EASO), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . EASO, ce are sediul in Malta, a inregistrat 295.075 de cereri de azil…

- Rusia a raportat vineri 9.412 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mare numar zilnic dupa data de 23 mai, numarul total al infectarilor la nivel national ajungand la 1.194.643, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova, principalul focar de infectie al tarii, a inregistrat 2.704 de noi contagieri…

- In fata parlamentului de la Sofia, mii de bulgari au protestat miercuri. Acestia au cerut demisia premierului Boiko Borisov, pe care il acuza ca este paravanul corupției din țara. Intre manifestanți și forțele de ordine au avut loc ciocniri. Acestea au fost soldate cu raniți in ambele tabere, dar și…

- Ministerul Finantelor a programat imprumuturi de peste 4,5 mld. lei in septembrie, cu 1 mld. in plus fața de luna anterioara Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna septembrie imprumuturi de la bancile comerciale de 4,54 de miliarde de lei, din care 400 milioane printr-o emisiune de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 430 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 38 de luni, la un randament mediu de 3,25% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este al doilea…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat vineri ca va raspunde cu masuri similare la sanctiunile Uniunii Europene impotriva unui serviciu de informatii rus pentru presupuse atacuri informatice, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Guvernul italian a aprobat miercuri cheltuieli suplimentare în valoare de 25 miliarde de euro, a treia injectare majora de lichiditați în economie în tentativa de a atenua efectele crizei generate de pandemia cauzata de noul coronavirus, relateaza Reuters.Noul pachet de stimulare…