- Indemnul ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, ca romanii pana in 40 de ani sa ridice „cat mai repede” pastilele cu iod de la medicii de familie este catalogat drept generator de panica de catre reprezentanții USR. Mai mult, aceasta acțiune ar ingreuna sau chiar bloca activitatea medicilor de familie…

- A. Rafila indeamna romanii de pana in 40 de ani sa ridice pastilele de iod Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Autoritatile sanitare din tara noastra îndeamna toate persoanele de pâna în 40 de ani sa se prezinte la medicul de familie pentru a primi retetele…

- Ca urmare a bombardamentelor centralei nucleare de la Zaporojie din Ucraina cu o zi inainte, infrastructura importanta nu a fost deteriorata, a declarat Mihail Mizințev, șeful Centrului Național de Control al Apararii (NCUO) al Federației Ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șeful DSU, Raed Arafat , a declarat ca planifica sa inființeze 100 de noi unitati de pompieri , majoritatea in zone rurale. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ( IGSU ) au in vederea infiintarea a 100 de noi subunitati de pompieri, in special in mediul…

- Un oficial ucrainean anunța ca mai mulți militari ruși au fost raniți intr-un incident care a avut loc la centrala nucleara din Zaporojie. Unele victime au murit, precizeaza sursa, potrivit CNN. Mai multe persoane au murit și cel puțin noua soldați ruși au fost raniți intr-un incident produs luni la…

- Comisia Europeana a anunțat ca va furniza Ucrainei echipamente pentru amenințari chimice, biologice, radiologice și nucleare din stocurile de urgența gazduite de Romania, Ungaria, Suedia, Germania, Grecia și Danemarca, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA) lucreaza la trimiterea unei misiuni internationale de experti la centrala nucleara de la Zaporojie, aflata intr-o zona din sud-estul Ucrainei ocupata de fortele ruse si care este cea mai mare de acest gen din Europa, informeaza luni agentia Reuters,…

- Premierul Nicolae Ciuca a lansat miercuri, intr-o declarație ținuta la Rotterdam cu priljeul congresului Partidului Popular European (PPE), un apel la solidaritate intre tarile europene pentru sprijinirea Ucrainei in fata agresiunii ruse, subliniind ca Romania a ajutat si continua sa ajute refugiatii…