Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, luni, nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim, dupa ce armata rusa a intrat in regiunile separatiste din estul țarii. In contextul deteriorarii grave a situației de securitate din Ucraina și din regiunea Marii Negre și a evoluțiilor negative de luni seara, MAE transmite romanilor aflați in regiune […]