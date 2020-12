Nivel de alertă ridicat după erupţia unui vulcan în sudul Japoniei Un vulcan situat pe o insula izolata din arhipelagul japonez a erupt la primele ore ale zilei de luni determinand autoritatile sa ridice nivelul de alerta, informeaza DPA. Vulcanul de pe muntele Otake, din insula Suwanose, a erupt aproximativ la ora 2:48 a.m. (17:48 GMT, duminica), expulzand o coloana de roci si fum in atmosfera, potrivit agentiei meteorologice japoneze. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Agentia a ridicat nivelul de alerta de la 2 la 3 (pe o scara cu 5 trepte), avertizand ca regiunile situate la o distanta mai mica de 2 kilometri de vulcan ar putea fi expuse caderilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

