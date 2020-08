Stiri pe aceeasi tema

- Libanul este in doliu in urma exploziilor de proporții care au zguduit marți capitala Beirut. Peste 100 de oameni și-au pierdut viața, iar bilanțul victimelor continua sa creasca. CONTEXT: Zeci de cartiere și cladiri au fost distruse, iar pana la acest moment autoritațile au anunțat peste 100 de morți…

- Nava "Rhosus", ce transportase incarcatura fatala in Beirut, a fost sub pavilion moldovenesc, doar ca a fost radiata fortat din registrul navelor in anul 2014. Despre aceasta declarat pentru publika.md vicedirectorul Agentiei Navale, Vadim Pavalachi.

- Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziei de marti din capitala libaneza Beirut, se prezinta sub forma de praf sau granule albe, fara miros, si este utilizat in principal pentru producerea de ingrasaminte chimice. De-a lungul timpului, aceasta substanta a provocat insa mai multe accidente…

- Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziilor de marti din capitala libaneza Beirut, se prezinta sub forma de praf sau granule albe, fara miros, si este utilizat in principal pentru producerea de ingrasaminte chimice.

- O noua ipoteza in cazul exploziilor care s-au produs, marti seara, in portul din Beirut. Deflagratia ar avea legatura cu Republica Moldova. Mai exact, nitratul de amoniu care a explodat intr-un depozit portuar ar fi fost confiscat, in 2015, dintr-o nava cargo sub pavilionul Republicii Moldova care a…

- Cele 2700 de tone de nitrat de amoniu care au explodat in zona portuara din Beirut ar fi fost transportate acum șase ani de cargoul Rhosus, sub pavilionul Republicii Moldova, dar proprietate a unui afacerist rus, scrie Unimedia, citand publicația moldo-street.com.

- Substanta care ar fi provocat explozia din Beirut provenea de pe o nava sub pavilion moldovenesc, transmite agentia rusa TASS.Potrivit sursei citate, 2750 de tone de azotat de amoniu ar fi fost aduse acolo pe o nava sub pavilionul Republicii Moldova, acum cativa ani.

- Nitratul de amoniu este un ingrasamant important, dar si un component cheie in explozibilele improvizate care au fost folosite de-a lungul vremii peste tot in lume, spune un expert citat de The Guardian, doctorul David Caldicott, consultant si profesor la Universitatea Nationala din Australia. Un exemplu…