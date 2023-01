Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a inceput cu dreptul seria amicalelor din Antalya, unde susține un cantonament de pregatire. Știința s-a impus cu 3-1 in testul susținut in aceasta seara impotriva formației Kecskemeti, ocupanta locului secund in prima liga din Ungaria. Alb-albaștrii au deschis scorul prin Ante…

- Doua persoane și-au pierdut viața, miercuri, intr-un accident rutier grav pe DN 6 . Alte trei persoane au fost ranite, dupa impactul dintre un TIR și un microbuz. Tragedia a avut loc in Ișalnița, in zona Termo, județul Dolj. „La data de 04 ianuarie a.c., ora 15:00, politistii Serviciului Rutier Dolj…

- CFR Cluj si-a respectat statutul de favorita si a invins formatia Chindia Targoviste, scor 2-0, intr-un meci din etapa cu numarul 19 a SuperLigii. Golurile au fost marcate de Kolinger ('17) si Manea ('80, penalty). In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a apropiat la patru puncte…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat Cupa Romaniei la spada feminin si sabie feminin pe echipe, duminica, intreceri desfasurate la Craiova, respectiv Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aflata intr-o situație delicata in clasament, fara un antrenor principal și macinata de conflictul dintre patronul Adrian Mititelu și galerie, FCU Craiova incearca sa mai „indulceasca“ totul printr-un rezultat bun cu CFR Cluj. Disputa contra campioanei va avea loc luni, de la ora 21.00, pe stadionul…

- Antoni Ivanov (27 de ani, mijlocaș central) „simte” ca șefii lui Dinamo au dorit ca echipa sa retrogradeze in Liga 2. Dupa ce a jucat la mai multe formații din Bulgaria, Ivanov a ajuns in Romania in vara lui 2018, fiind adus de Gaz Metan. A mai jucat la CSU Craiova și FC Voluntari, iar Dinamo l-a adus…