Nistor Călin: Trebuie făcut curat şi în DNA Procurorul sef adjunct din DNA Nistor Calin a declarat, vineri seara, ca trebuie facut "curat "si in Directia Nationala Anticoruptie, iar ca masuri a enumerat evaluarea urgenta a personalului si analizarea cauzelor in care s-au dispus achitari.



"Trebuie facuta o evaluare urgenta a personalului, identificate, analizate aceste cauze in care s-au dispus achitari de catre instantele de judecata. (...) Trebuie facut curat si in DNA", a afirmat Calin, la B1 TV, referitor la cum vede recredibilizarea DNA, ce masuri ar lua si daca trebuie facut "curat" in institutie.



agerpres.ro

