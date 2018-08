Stiri pe aceeasi tema

- Calin Nistor, procuror-sef adjunct al DNA, a declarat ca vineri, de fapt, din cele 300 de dosare instrumentate de Directie, in care sunt anchetati magistrati, numai sase persoane sunt suspecti si doua sunt inculpate, pentru restul cauzelor fiind demarate anchete pentru fapte.

- Tudorel Toader reactioneaza dupa ce Marius Iacob, procuror-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, a dezvaluit ca sunt peste 300 de dosare la DNA in care sunt cercetati magistrati. Ministrul Justitiei a declarat luni ca doar asa se poate justifica impotrivirea privind infiintarea noii sectii…

- Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, afirma, in proiectul de management depus la Ministerul Justitiei, ca la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) sunt inregistrate aproape 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati. Totodata, Iacob sustine ca aceste dosare trebuie inaintate noii sectii care…

- Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, sustine, in proiectul de management depus la Ministerul Justitiei, ca la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati, dosare ce trebuie inainte noii sectii care va fi infiintata in cadrul Parchetului…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marți, 26 iunie, ca articolul 305 din noul Cod de procedura penala care impune clasarea cauzei daca, in termen de un an, procurorul nu incepe urmarirea penala fața de persoana, ar putea duce la inchiderea a peste 4.700 de dosare, daca intra in…

- Procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anuntat, marti, ca articolul din noul Cod de procedura penala care impune clasarea dosarului daca, in termen de un an, procurorul nu incepe urmarirea penala fata de persoana, ar putea duce la inchiderea a 4.770 de dosare.

- ​Presa internaționala a scris pe larg despre mitingul PSD de la București subliniind ca a fost o acțiune coordonata de o figura controversata a scenei politice, Liviu Dragnea, condamnat definitiv in Dosarul Referendumului și vizat de o noua sentința intr-un ...

- Pe parcursul anului 2017, personalul Serviciului Juridic din cadrul Primariei Baia Mare a instrumentat 320 de cauze, conform unui raport al municipalitatii. Acestea au avut ca obiect: actiune in constatare, accesiune, actiune in raspundere delictuala, actiune in regres, actiune posesorie, constatarea…