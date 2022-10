In timp ce Rishi Sunak a devenit cel mai nou rezident din Downing Street 10, Marea Britanie a avut cinci prim-miniștri și șapte cancelari ai finanțelor publice in ultimii șase ani. Apoi rotația a fost și mai rapida: trei premieri in mai puțin de doua luni și patru miniștri de finanțe in puțin peste trei […] The post Niște paiațe! Se clatina rau modelul liberal-democrat al Occidentului first appeared on Ziarul National .