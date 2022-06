Niște glume de reacții, o glumă de țară. Și tot glumind așa, România se umple de droguri Dupa ce un tanar a murit din cauza consumului de droguri, in timpul unui festival din mijlocul Bucureștiului, am citit cele mai ciudate reacții in mediile sociale. Foarte mulți oameni, dar realmente foarte mulți, mai ales dintre cei care sunt niște voci in domeniile lor, au explicat, cu diverse argumente , ca nu este o tragedie atat de mare. In definitiv, la evenimente atat de mari se intampla sa moara și oameni. In baza acestui argument, Arena Naționala n-ar fi trebuit construita. Pentru ca, avand o capacitate de aproape doua ori mai mare decat numarul de participanți la fiecare seara a Saga… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

