- Programul Rabla va fi modificat. Cei care cumpara mașini electrice vor primi mai mult de 10.000 de euro, cat este valoarea unui tichet in prezent. Ministrul Mediului anunta ca bugetul alocat va fi majorat cu 15 procente, atat pentru persoane fizice, cat si pentru companiile care vor sa achiziționeze…

- Unde am incarcat mașina electrica in 2022 și ce urmeaza in 2023 vei afla din acest articol atipic. In 2022 am realizat calatorii pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodata posibile cu o mașina electrica. Și, totuși, a fost anul in care am calatorit electric cel mai mult. Și cel mai departe.

- Tot mai mulți romani sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, iar Dacia Spring este printre cele mai populare, datorita prețului mai mic la care este vanduta.Dacia a vandut 10.000 de autovehicule Dacia Spring in Romania, potrivit unui comunicat de presa al instituției.Dacia…

- O companie din Elveția spune ca exista pe piața cerere pentru o micro-mașina electrica de doua locuri și de numai 2,5 metri lungime, cu un metru mai scurta decat electrica Dacia Spring. Mașinuța Microlino produsa in Italia poate atinge 90 km/h și costa de la 15.000 de euro.

- Deși o mașina electrica poate costa mai mult decat omologul sau pe benzina, vehiculele care ruleaza fara combustibil iți garanteaza ca vei economisi bani pe termen lung. In ultimii ani, acest trend a luat avant in toata lumea, inclusiv in Romania. Ca sa-ți faci o idee, doar in Statele Unite exista peste…

- Degradarea bateriei mașinilor electrice este o preocupare constanta și justificata a celor care au o mașina electrica sau care vor sa cumpere una. Cu ajutorul unui test specializat, patentat de organizația germana DEKRA, am supus testarii un Volkswagen ID.3 1ST Edition care are aproape 50.000 km la…

- Joi seara a fost o avarie in sistemul de alimentare cu energie electrica in zona cartierului Șarat din Campia Turzii. problema este ca deși s-a sesizat ”deranjamentul”, cei de la Electrica nu au avut pe cine sa trimita sa remedieze problema, decat in cursul dimineții. Ori, nu este normal ca la un astfel…