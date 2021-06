Nissan va stopa producția și vânzările europene ale pick-up-ului Navara Nissan a fost unul dintre primii producatori care ofereau spațiu și ceva elemente de lux in pick-up-urile vandute in Europa, care fusesera in mare parte inguste, zgomotoase și incomode. Astfel a aparut modelul Navara, care nu va mai fi, insa, produs și vandut in Europa e la sfarșitul acestui an. Modelul a fost construit pe același șasiu ca și SUV-ul Pathfinder. Actuala generație Navara lansata in 2014 a actualizat aceeași formula „stil de viața”, dar de data aceasta Nissan a facut echipa cu partenerul de alianța Renault și Mercedes-Benz pentru a contribui la creșterea amplorii operațiunilor sale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

