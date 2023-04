Nissan va oferi un sprijin limitat diviziei Renault din domeniul vehiculelor electrice Nissan elaboreaza independent de Renault planuri de crestere in zone cum ar fi softul si vehiculele electrice, in conditiile in care cei doi producatori auto lucreaza la finalizarea conditiilor aliantei lor in mod clar limitata, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza AGERPRES . Al treilea mare producator auto din Japonia cauta un partener in afara industriei auto pentru a dezvolta un soft care conecteaza vehiculele la servicii bazate pe cloud, cea ce ar rezolva dificultatile cu care se confrunta Nissan in incercarea de a face masinile „mai inteligente… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii G7 reuniți in Japonia au convenit sa accelereze tranziția catre energia eoliana și solara. Dar, deși au promis pași concreți in vederea eliminarii treptate a combustibililor fosili, nu au reușit sa impuna termenul limita pe care membrii, inclusiv Canada, il sperau. Miniștrii G7 au stabilit…

- Al treilea mare producator de automobile din Japonia dupa vanzari, Nissan cauta un partener in afara industriei auto pentru a dezvolta software care sa conecteze vehiculele la servicii bazate pe cloud, au spus doua persoane implicate in discutii, fara a da detalii despre candidati. Acest lucru ar aborda…

- Marea Britanie risca sa ramana in urma in cursa producerii de vehicule electrice (EV) daca nu raspunde urgent initiativelor pe scara mare adoptate de Statele Unite si Uniunea Europeana, a avertizat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat miercuri Legiunea de Onoare omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia la Paris, potrivit Reuters. Aceasta este cea mai inalta distinctie pe care un presedinte francez o poate acorda unui omolog, a transmis Palatul Elysee.

- Temperaturile scazute, drumurile avariate și conexiunile rele la internet ingreuneaza eforturile de salvare in sudul Turciei și nordul Siriei, scrie The Guardian. „Perioada de aur” pentru a salva oameni de sub daramaturi este de pana la trei zile dupa ce a avut loc un cutremur, conform experților citați…

- Constructorii auto Nissan si Renault au dezvaluit luni detaliile aliantei lor reechilibrate, in cadrul careia producatorul auto japonez s-a angajat sa preia o participatie de pana la 15% din viitoarea divizie de automobile electrice a Renault, denumita Ampere, transmite Reuters. Fii la curent…

- Ca parte a modificarilor de echilibru aduse alianței Renault-Nissan, grupul nipon a anunțat ca intenționeaza sa preia cel mult 15% din acțiunile diviziei de mașini electrice a Renault, divizie denumita Ampere. Reamintim ca alianța a avut ani de neințelegeri grave, mai ales fiindca cei de la Nissan spuneau…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…