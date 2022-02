Producatorul auto va continua dezvoltarea limitata a motoarelor sale pe benzina pentru piata sa din SUA, in principal pentru camionete, potrivit Nikkei, care nu a citat nicio sursa. Nissan nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters. Compania japoneza intentioneaza sa construiasca noi fabrici de reciclare a bateriilor in Statele Unite si Europa pana la sfarsitul anului fiscal 2025, a relatat Nikkei in decembrie. Producatorii de automobile din intreaga lume, inclusiv General Motors si Ford Motor, au fost implicati intr-o serie de eforturi pentru face tranzitia catre vehiculele…