Nissan ar putea opri vanzarile masinilor diesel in Europa. De ce?...

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- ​Nissan nu va mai vinde mașini diesel in Europa, spun reprezentanții companiei, retragerea urmand sa se petreaca treptat. Tot mai multe companii regandesc strategiile legate de diesel, fiindca vad ca vor crește impozitele pentru aceste mașini care se vor alege cu tot mai multe interdicții de circulație,…

- Si Toyota Motor anuntase ca nu va mai lansa noi vehicule diesel, cu exceptia camioanelor, in timp ce alt grup nipon, Subaru, a decis sa renunte din 2020 la vanzarea masinilor diesel in Europa si Australia. Nissan livreaza o gama larga de modele in Europa, inclusiv popularele SUV-uri. Pana in 2025,…

- Autoritațile europene au adoptat reglementari foarte stricte de proteție a mediului pe care producatorii auto trebuie sa le respecte, care genereaza costuri exorbitante pentru giganții auto. Producătorul auto nipon Nissan a decis să renunţe la vânzarea de automobile echipate…

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), vanzarile de autoturisme diesel in Germania, cea mai mare piata auto din Europa, au scazut cu un sfert luna trecuta, dupa o scadere de 19,5% in luna februarie si una de 17,6% in luna ianuarie. In luna februarie,…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…