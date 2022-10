Procurorii DIICOT din Timișoara și București au descins, luni dimineața, la mai multe adrese aparținand SC NIS Petrol, subsidiara Gazprom in țara noastra. Confirm unor surse citate de presa locala din Timiș, suspiciunile anchetatorilor sunt ca documente ale companiei ar fi fost transmise unui serviciu strain secret. Conform jurnaliștilor de la voceatimisului.ro, care publica și […] The post NIS Petrol, subsidiara Gazprom in Romania, vizata de percheziții DIICOT. Suspiciuni ca unele documente au ajuns la un serviciu secret strain appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…