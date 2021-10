​Dave Grohl a afirmat ca Nirvana ar putea modifica coperta albumului &"Nevermind&" în cazul unor lansari viitoare dupa ce barbatul care a aparut pe coperta discului, pe când era bebeluș, a intentat un proces pentru pornografie infantila, relateaza DPA și Agerpres.



&"Am multe idei referitoare la modalitatea prin care am putea modifica acea coperta, dar mai vedem ce se întâmpla&", a declarat tobosarul formatiei, în vârsta de 52 de ani, pentru publicatia The Sunday Times.



&"O sa va anuntam. Sunt sigur ca vom veni cu idei bune&", a spus aces



…