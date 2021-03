Nintendo va lansa o consolă de jocuri Switch cu ecran mai mare Nintendo va lansa în acest an o noua varianta a consolei Switch care va avea ecran de 7 inci, cu tehnologia OLED, în timp ce în prezent gadgetul are ecran LCD de 6,2 inci, existând și varianta Lite, cu ecran de 5,5 inci. Bloomberg a dat informația și spune ca ecranul va fi produs de Samsung Display.



Nintendo a câștigat de pe urma pandemiei și a faptului ca oamenii au stat mai mult în casa, și deci cu ecrane în fața. În noiembrie compania spunea ca va încheia anul fiscal aprilie 2020 - martie 2021 cu vânzari de 24 de milioane unitați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

