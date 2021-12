Ninsorile se lasă așteptate. Vreme neobișnuit de caldă și în ianuarie Prima luna din an vine cu vreme buna și temperaturi mai mari decat in mod obișnuit, conform ANM. Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, care ne arata ninsori slabe și mai mult ploaie, in majoritatea regiunilor. Saptamana 3 – 10 ianuarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, […] The post Ninsorile se lasa așteptate. Vreme neobișnuit de calda și in ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare meteo de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, valabila pana sambata dimineata, in intreaga tara. Conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie,…

- Valorile de trafic s-au intensificat, duminica la pranz, pentru a doua zi consecutiv, pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti – Brasov si astfel se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic si a statiunii Busteni. In conditii de aglomeratie se circula si pe celalalt sens intre statiunile…

- Meteorologii au emis, luni dimineața, o informare de ploi și vant, valabila pana marți seara. ANM anunța ca temporar va ploua, in general moderat cantitativ in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei, unde cantitațile de apa vor depași local 15-20 l/mp și izolat 25-35 l/mp. Din noaptea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca autoritatile locale nu cunosc, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei, intrucat nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic, insa, a dat asigurari ca Primaria va plati, la fel ca si pana acum,…

- Directorul companiei Termoenergetica, Caludiu Crețu, șocheaza prin declarații de o aroganța extrema, in timp ce peste 100.000 de bucureșteni stau in frig și fara apa calda. Soluția oferita de Crețu pentru cei care nu au apa calda la robinet este boilerul electric, care e “cateva sute de lei”, dupa…

- Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani, perioada 18-31 octombrie este unul oscilant conform datelor publicate, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vor fi perioade in care valorile maxime vor creste pana la 22 de grade Celsius, dar si episoade de racire accentuata,…

- Un ciclon puternic va lovi Romania in urmatoarele zile si va aduce precipitatii abundente, dar si temperaturi deosebit de scazute pentru acesata perioada, anunța meteorologii. In centru, in sud si in sud-est ploua pe arii extinse, iar la munte se anunta ninsori si lapovita. Vremea va fi mai rece cu…

- Saptamana aceasta se incheie cu frig accentuat. Meteorologii au anunțat, vineri, ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie, sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, indeosebi in…