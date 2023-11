Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru toți șoferii din Romania. Autoritațile au transmis ca circulația va fi inchisa pe A3 București – Ploiești. Afla cand nu vei putea circula in acea zona și care sunt principalele restricții, dar și motivul pentru care s-a ajuns la aceste schimbari de ultim moment. Cand se inchide…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca Romania este aproape de o condamnare la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a inchis gropile de gunoi poluante. "Pe 14 decembrie, cel mai probabil, Curtea Europeana de Justitie va condamna statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea, neecologizarea…

- Vremea rece a pus stapanire in Romania. Circulația rutiera este ingreunata, in special in Moldova. Porturile de la malul Marii Negre au fost inchise. In Constanța e potop. Autoritațile s-au mobilizat, dupa ce tencuiala unui bloc a cazut pe o mașina. Mai mulți copaci au fost rupți de la radacina. Foto…

- In contextul razboiului izbucnit intre Israel și Palestina, Agenții Mossad se asigura ca internaționalii israelini, aflați in Ungaria pentru a disputa meciul cu Romania, sunt paziți non-stop și in afara oricarui pericol. Meciul Israel - Romania va avea loc sambata, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.…

- Curtea de Casație din Italia a decis predarea lui Ionel Arsene autoritaților din Romania. Anunțul a fost facut de ministrul de Justiție Alina Gorghiu. Ea a precizat ca, in scurt timp, acesta va fi predat autoritatilor din tara ”Ministerul Justitiei trateaza toti fugarii la fel, indiferent de numele…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, le multumeste autoritatilor pentru aducerea in tara a lui Romeo Marian Ursu, fiul lui Romeo Ursu, pentru a executa o pedeapsa de 3 ani de inchisoare. „Saptamana si fugarul. Ieri a aterizat avionul care l-a adus, din Iordania in Romania, pe Romeo Marian Ursu, pentru…

- Poliția de Frontiera a anunțat dupa miezul nopții ca in PTF Leușeni-Albița se inregistreaza circulație degajata in trafic. Pe sensul de intrare in R. Moldova fluxul a fost redus la minim, totodata, in descreștere este și traficul pe direcția de ieșire din R. Moldova (intrare in Romania). La vama Leușeni…

- Alcool la volan: Care este alcoolemia permisa pentru șoferi, in fiecare țara europeana. Date oficiale Autoritațile din fiecare țara europeana au stabilit norme maxime ale alcoolemiei permise pentru șoferi. In unele țari, cum este și Romania, persoanele care se urca la volan nu au voie sa consume deloc…