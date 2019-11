Ninsorile din Europa fac victime. O persoană a murit şi sute de mii de locuinţe au rămas fără electricitate FOTO Un sofer in varsta de 63 de ani a murit joi seara in Franta localitatea Roche, la sud-est de Lyon, dupa caderea unui copac, a informat prefectura.



Sexagenarul incerca sa inlature un copac prabusit din cauza zapezii, impreuna cu alte persoane, cand al doilea copac a cazut asupra lor. Un alt barbat, in varsta de 27 de ani, a fost ranit.



Zapada a provocat intreruperi de curent, functionarea a doua linii de inalta tensiune fiind intrerupta joi seara. 300.000 de case fara electricitate Este extrem de multa zapada. Conditiile din timpul noptii au fost dificile si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

