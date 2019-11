Ninsorile au lăsat aproximativ 10.000 de case fără electricitate Caderea masiva de zapada a doborat copaci care au cazut peste liniile de inalta tensiune, au raportat furnizori de energie electrica din provinciile Tirol, Salzburg, Stiria si Carintia.



Mai multe drumuri si o linie de cale ferata au fost inchise deoarece erau blocate de copaci cazuti sau din cauza riscului de avalansa.



Debutul vremii de iarna a adus inca o zi de vacanta pentru elevii din Carintia, unde 11 scoli au ramas inchise din cauza vremii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

