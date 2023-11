Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen meteorologic rar a avut loc in Romania zilele trecute. In Constanța, furtuna de zapada a fost insoțita de tunete și fulgere. Potrivit specialiștilor, astfel de furtuni de iarna puternice sunt rar intalnite in Romania și ar fi specifice coastei Atlanticului de Nord.

- Iarna se instaleaza pe bune in Romania. Ninsorile vor incepe de sambata searaIn weekend, meteorologii avertizeaza ca va ploua abundent, iar din noaptea de sambata spre duminica precipitațiile se vor transforma in ninsoare. Vremea se va raci accentuat in zilele de 25 și 26 noiembrie. Cerul…

- Organizarea alegerilor pentru membrii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, care vor avea loc in aceasta saptamana, a provocat un scandal imens, dupa ce stomatologii din județul Timiș au fost scoși in totalitate din „ecuație” și nu mai pot participa. „Comisia Electorala…

- Incep ninsorile in Romania din acest weekend. ANM anunța ca deși sambata temperaturile vor fi destul de crescute, vremea se racește radical duminica. Astfel, in prima zi de weekend avem valori termice maxime de pana la 30 de grade in unele zile. Duminica seara insa, incep ploile in aproape toata țara,…

- Furtuna care a facut prapad in Europa lovește Romania. Incepand de joi dupa-amiaza, vremea se strica in majoritatea regiunilor. Meteorologii au precizat insa ca fenomenele nu vor fi de mare intensitate.

- Furtuna de azi-noapte a facut prapad in mai multe zone ale țarii noastre. De la inundații, pana la copaci cazuți, de toate acestea au avut parte dimineața bucureștenii. Și nu doar in Capitala futunile au creat dezastru. Vijeliile de cod portocaliu din ultimele ore au facut prapad in mai multe judete…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit despre schimbarile vremii in Romania. Potrivit dezvaluirilor facute de specialist, furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in țara noastra, acesta fiind motivul pentru care au fost emise mai multe coduri roșii și portocalii in ultimele zile.

- Meteorolog: Furtuna REA schimba radical vremea in Romania. Motivul pentru care autoritațile au emis coduri roșii și portocalii Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in Romania. Ea a spus la Antena 3 ca din acest motiv au fost emise mai multe…