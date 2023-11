Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vehicule au ramas blocate pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, din cauza zapezii. Centrul Infotrafic transmite, sambata, ca este zapada depusa pe carosabil si ninge in continuare. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, intre kilometrii 224…

- Compania FLYONE Airlines incepe o colaborare cu Christian Tour, care mai mare agenție de turism din țara. Astfel, compania cu sediu in Moldova va opera zboruri charter din București, Cluj Napoca, Timișoara, Arad, Suceava și Craiova. Conform ziuadecluj.ro, cei de la Flyone au anunțat: „FLYONE Airlines…

- Vantul puternic care a batut in noaptea de vineri spre sambata a creat probleme la Gura Humorului și in Suceava. Invelitoarea din tabla, cu o suprafața de circa 900 de metri patrați, a acoperișului unui bazin de inot, din cadrul salii polivalente a Clubului Sportiv Școlar din orașul Gura Humorului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, atentionari Cod galben de vant puternic in judetele Neamt, Bacau, Suceava, Vrancea, Covasna, Mures, Harghita, Buzau, Maramures si Bistrita-Nasaud.Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in zona joasa a judetului Neamt, respectiv…

- Cu puțin peste un an in urma, DAAC Hermes a deschis ușile unui nou centru auto GEELY. Astazi GEELY se numara printre primele 8 cele mai bine vandute marci auto din Moldova, in septembrie depașind marca de 400 de mașini vandute din August 2022. In aceasta perioada, au fost colectate multe recenzii pozitive…

- Autostrada Unirii, care leaga Moldova de Transilvania: CNAIR semneaza joi contractul de proiectare si execuție pentru primul lot CNAIR va semna joi contractul de proiectare si execuție pentru primul lot din Autostrada Unirii – A8, care leaga Moldova de Transilvania, și care va permite celor din regiunea…

- Drumul morții, asa cum este cunoscut DN 2, șoseaua care leaga Bucureștiul de Moldova, ar putea deveni mai sigur. Compania de Drumuri vrea extinderea "modelului suedez" cu doua benzi clasice pe un sens și o singura banda pe sensul opus, care permite depașirea in siguranța și reduce riscul de accidente…