Ninsori și vant puternic sambata. Prognoza meteo ANM de weekend. ANM anunța o vreme nu tocmai buna in acest weekend. Conform prognozei meteo publicate pentru ziua de sambata, 4 februarie 2023, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța precipitații in cea mai mare parte a țarii. Astfel, potrivit meteorologilor sunt anunțate ninsori in toate regiunile, excepție facand Oltenia și zona joasa de relief din Banat, unde vor fi ploi și lapovița sambata. Ninsori, viscol și vant puternic in aproape toata țara. Prognoza meteo ANM de weekend In același timp, in vigoare mai este și o alerta meteo…