Ninsori, vânt şi polei, până marţi dimineaţa, în jumătatea de sud a ţării Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant si polei, pana marti dimineata, in jumatatea de sud a tarii. In intervalul 09 ianuarie, ora 23:00 – 12 ianuarie, ora 06:00, in jumatatea de sud a țarii precipitațiile se vor extinde treptat și se vor acumula cantitați, local de peste 20…30 l/mp. Va ninge pe arii mai extinse și insemnat cantitativ, in special in noaptea de duminica spre luni (10/11 ianuarie) și pe parcursul zilei de luni (11 ianuarie) cand se va depune strat de zapada, local consistent. Vor fi și intervale cu ploaie și lapovița și se va forma… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

