Ninsori ușoare în jumătatea nordică a Moldovei La acest moment, se inregistreaza ninsori ușoare și carosabil umed in județele Iași, Neamț, Bacau și Suceava, cu ploi in județele Botoșani, Vaslui și Vrancea. Reamintim, pana luni, meteorologii anunța precipitații mixte in toata țara, predominant sub forma de ninsoare in zona de munte. Recomandam participanților la trafic sa circule cu prudența și cu echiparea corespunzatoare a autovehiculelor pe DN 28, Osoi – Costuleni, județul Iași, și DN 15B, Dolhești, județul Neamt, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Articolul Ninsori ușoare in jumatatea nordica a Moldovei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

