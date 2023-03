Ninsori şi viscol la munte, vânt puternic în toată țara Meteorologii anunta ca, de sambata dimineața pana duminica dupa-amiaza, este cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol la munte, fiind vizata intreaga tara. ”In toate regiunile, vantul va avea local si temporar intensificari, cu viteze de 50..65 km/h si izolat peste 70 km/h”, a transmis ANM. Potrivit sursei citate, in Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si zona deluroasa a Crisanei, mai ales seara si in noaptea de sambata spre duminica (11/12 martie), vor fi precipitatii mixte. ”La munte vor fi rafale de 70…80 km/h, iar pe creste vor depasi 90….110 km/h, treptat vor predomina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

