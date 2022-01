Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone din Caraș-Severin deja se circula greu. Drumarii au ieșit sa curețe șoselele, insa, in urma lor, zapada viscolita a acoperit din nou drumul.Oamenii care locuiesc in satele de munte se bucura insa de peisaj: „Acum a venit iarna cu adevarat, acum cateva zile. Ninge frumos, ca-n basme”,…

- Meteorologii au emis, luni, o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti. In urmatoarele zile temperaturile vor scadea semnificativ si va fi vant puternic. Sunt asteptate si precipitatii, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Vremea se racește, in mai multe zone din țara, și nu vor lipsi precipitațiile. Meteorologii transmit ca de marți pana vineri, vremea va deveni rece, geroasa in timpul nopților și dimineților in vestul, nordul și centrul teritoriului și pe arii mai restranse in rest. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii au emis, luni, o prognoza speciala pentru București. Potrivit ANM, in urmatoarele zile temperaturile scad semnificativ, iar vantul va amplifica senzația de frig. Sunt așteptate și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și posibile ninsori.

- Vin vești noi despre vreme, pe final de saptamana. Meteorologii au anunțat in ce zone va ninge, dar și cum va fi vremea in București. e vorba despre o atenționare meteo COD GALBEN, dar și despre o prognoza speciala pentru zona Capitalei, ambele valabile pana luni dimineața. Astfel, conform atenționarii…

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +10 și +12 grade Celsius. In urmatoarele zile vremea, la fel, va fi ploioasa, iar spre finalul saptamanii viitoare se așteapta ninsoare slaba in nordul țarii. Și temperaturile scad de luni.

- De luni seara și pana miercuri seara vor fi precipitații in toata țara - lapovița și ninsoare, dar și ploi, spun meteorologii. Pentru 24 de județe a fost emisa avertizare cod galben de ninsori și vant puternic. Meteorologii au emis o informare de precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Meteorologii anunța temperaturi scazute și, la munte, ninsori Vremea de 1 Decembrie va fi mai rece la nivelul intregii tari, inclusiv in Capitala, cu maxime ce se vor incadra intre doua si 12 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploi va fi redusa, exceptand zonele deluroase…