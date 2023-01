Stiri pe aceeasi tema

- Astazi și maine avem parte de ninsori, lapovița și polei in sudul și sud-estul țarii, inclusiv in București. In Capitala a inceput sa ninga de azi noapte. A cazut mai mult lapovița.

- De azi-noapte, in intreg județul Buzau se circula in codiții de iarna. In timpul nopții, pe toate drumurile naționale s-a acționat cu material antiderapant. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzau, pana la orele dimineții nu au fost semnalate incidente deosebite, in…

- Avand in vedere mesajele de atenționare meteo Cod Galben, valabile pana astazi, 27 ianuarie, ora 10.00, respectiv 27 ianuarie, ora 10.00 – 28 ianuarie, ora 22.00, care vizeaza cantitați insemnate de precipitații, polei și viscol, reamintim tuturor conducatorilor auto faptul ca dotarea autovehiculelor…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- Vremea va fi mohorata, joi, la București și Alba Iulia, cand vor avea loc paradele de Ziua Naționala a Romaniei. Nebulozitatea va fi persistenta și sunt condiții de ploaie, lapovița și chiar ninsoare, dar și condiții de formare a poleiului.

- Bucureștenii se pare ca vor avea parte de primul episod de iarna din acest sezon, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. De cand scad cu adevarat temperaturile și ce se va intampla in restul țarii in zilele urmatoare. Primele ninsori in București apar chiar de Ziua Naționala a Romaniei.…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentru 1 Decembrie și au anunțat primele ninsori in București. Precipitațiile vor cuprinde treptat toata țara și sunt așteptate ploi, ninsori și lapovița, inclusiv in Capitala. Vremea se schimba brusc in prima zi de iarna. Vor fi precipitații in mare parte din țara.…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentru 1 Decembrie. Precipitațiile vor cuprinde treptat toata țara și sunt așteptate ploi, ninsori și lapovița, inclusiv in Capitala. Vremea se schimba brusc in prima zi de iarna. Vor fi precipitații in mare parte din țara. Vor predomina ploile, dar treptat se vor…