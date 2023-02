Ninsori și ger în toată țara. Val de aer polar, inclusiv în București Ninsorile cuprind majoritatea zonelor, sambata, iar in vest si in sud se vor semnala ploi și lapovita. Pe crestele Carpatilor este in continuare viscol, dar vantul se intensifica si in jumatatea vestica a tarii. „Duminica, o masa de aer polar care va reduce semnificativ temperaturile in toata țara, insa scaderea se va resimți incepand de […] The post Ninsori și ger in toata țara. Val de aer polar, inclusiv in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost victima unui accident dramatic la o sala de fitness din Capitala, dupa ce un aparat de 200 de kilograme s-a prabușit peste el și l-a lovit in zona capului. Tanarul se afla la o sala pe care o frecventa de doua luni cand aparatul la care […] The post Un adolescent,…

- Nicusor Dan a promis in campania electorala din 2012 ca isi da demisia daca problema cainilor fara stapan din Bucuresti nu va fi rezolvata in sase luni. Intr-un interviu din anul 2012, Nicusor Dan, la acea vreme candidat la functia de primar general al Capitalei, a semnat un document prin care a promis…

- Bulgaria a exportat arme in valoare de aproximativ 2,3 miliarde de euro in perioada ianuarie-august 2022 catre peste 50 de tari din intreaga lume, inclusiv in Romania, a declarat ministrul Economiei si Industriei bulgar, Nikola Stoianov, informeaza miercuri novinite.com. ”Dupa ce mi-am preluat mandatul,…

- Premierul Nicolae Ciuca face o vizita oficiala in Coreea de Sud, in aceasta saptamana, in perioada 21 – 23 decembrie, alaturi de mai multi ministri, de directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A si de o delegatie parlamentara condusa de Marcel Ciolacu. Seful Guvernului de la Bucuresti va avea o…

- Procurorii DNA au reținut doi notari din București intr-un dosar legat de eliberarea ilegala a unor certificate de moștenitor, precum și a altor acte, care atestau in fals dreptul de proprietate asupra unor imobile aflate pe raza municipiului București, imobile nerevendicate ori care au aparținut unor…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, se reunesc la Bucuresti sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii.…

- Ministerul Apararii organizeaza, duminica, repetitia generala pentru parada militara de Ziua Nationala, iar poliția a instituit mai multe restricții de circulație pentru ziua de duminica, inca de la ora 4 dimineața și pana seara la 18. Restricțiile de trafic pe arterele care converg catre Piata Arcul…

- O mașina a luat foc, luni dimineața, intr-o parcare din București, iar flacarile s-au extins la fațada unui bloc. „In urma cu scurt timp am fost solicitați pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in strada Aron Cotrus. Flacarile s-au extins la fațada cladirii și au…